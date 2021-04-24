Güzellikte son trendler: Kolajen, yüz yogası, ip askı...

Evde yapabileceğiniz özel maskeler.

Evde yapabileceğiniz özel maskeler... Cilt bakımı yaparken dikkat edilmesi gereken ipuçları... Cildi içten ve dıştan beslemenin yolları... Dolgu, botoks, net çene hattı gibi enjeksiyonları yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler... Dermatolog Dr. Güneş Ertürk, 'Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu' (Hürriyet Kitap) adlı kitabında bu alandaki bilgi ve tecrübelerini bir araya getirdi. Ertürk "Düzenli egzersiz yapmak, kemik ve kasları sağlıklı tutarak net yüz hatlarına katkıda bulunuyor. Yüz yogası ve yüz masajı da çok faydalı" diyor.

Bu dönem hangi güzellik trendleri revaçta?

'Net çene hattı' (jawline), kontürlü yüz görünümü, kalkık kaşlar ve ip askı uygulamaları çok moda. Estetik uygulamalar dozunda yapılırsa işe yarıyor ve doğal duruyor. Küçük dokunuşlar hem daha çekici olmayı hem de genç kalmayı sağlıyor. Bunu fark eden çok sayıda insan var. Doğal göründükleri için işlem yaptırdıkları da anlaşılmıyor.

Cilt bakımında en çok merak edilen konular neler?

Dolgu ne? Botoks zehir mi? Cilt yenileme nedir? Kendimize iyi bakmanın genç ve güzel kalmak için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yediklerimiz, içtiklerimiz, egzersiz, maskeler, kremler, cilt bakım rutinleri, yüz yogası... Genç kalmak adına edindiğimiz tüm alışkanlıklar sağlıklı kalmamızı da sağlıyor.

SİVİLCESİ OLANA OMEGA-3...

Kolajen takviyelerini son dönemde çok duyar olduk. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yüzümüzde yorgunluk ve yaşlılık belirtileri kolajen miktarının azalmasıyla gerçekleşiyor. Bahsettiğiniz takviyeler bu nedenle çok faydalı; cilde nem veriyor, saçları güçlendiriyor, bağırsak duvarını koruyarak cilt hastalıklarına yatkınlığı da azaltıyor. Kolajen kaybını azaltmak için yılda iki kür halinde üç ay kolajen takviyesi alınabilir. Kolajenden zengin et, tavuk, balık, kemik suyu ve yumurta yemekte, içerden kollajen yapımını teşvik eden C vitamini ve antioksidandan zengin sarı, kırmızı, mor, yeşil yapraklı sebze ve meyve tüketmekte de fayda var.

'Genç ve Güzel Görünmenin 50 Yolu' kitabınızda omega-3'ün faydalarını da anlatıyorsunuz.

Evet; sivilce, leke, akne rozase, kuruluk, hassasiyet ve egzama sorunu olanların omega-3 alması faydalı olur. Bunun için ceviz, keten tohumu, yeşil sebzeler ve yağlı balıklar tüketin.

Sağlıklı bir cilt için ne yapmalıyız?

Cildin yapısına uygun, aynı zamanda güneşten koruyucu, antioksidan, vitamin ve peptidli kremleri tercih edin. Alkol, sigara ve şeker yüzümüzün can düşmanı. Un, kızartma ve katkı maddeli ürünlerden de uzak durun, bol su için. Düzenli egzersiz yapmak kemik ve kasları sağlıklı tutarak net yüz hatlarına da katkıda bulunuyor. Yüz yogası ve yüz masajı faydalı. Alkol, sigara ve şeker yüzümüzün can düşmanı.

Bahardayız, mevsim geçisinde ciltte ne gibi sorunlar olabilir?

Yüzü hassas olanların şikayetleri artabilir, aşırı kızarıklık, gerginlik hissi ve deri dökülmeleri olabilir. Cildi güneşten korumak, yatıştırıcı dermokozmetik kremler kullanmak, yüzü aşırı yıkayıp kurutmamak önemli. Alerjiyi uyaracak beslenme şeklinden uzak durmak ve iyi bir uyku düzeni de şart.

Erkekler ne gibi sorunlar yaşayabilir?

Saçlı deri, yüz ve göğüs bölgesinde kızarıklık ve kepeklenme görülür. Kepek etkili şampuan, losyonlar ve yüz için nemlendirici kullanılmalı. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağıyla bir silme çay kaşığı karbonat tozunu karıştırıp saçlı deriye masaj yapabilir, 10 ila 30 dakika bekletip yıkayabilirler.

Özellikle bu mevsim için bir bakım kürü önerir misiniz?

Yağlı ciltler ayçiçekyağına 1 ila 3 damla limon yağı damlatarak geceleri yüzlerine sürebilir. Karma ciltliyseniz, ayçiçekyağı ve üzüm çekirdeği yağını karıştırın, 2-3 damla çörekotu yağı da ekleyip gece sürün. Çok kuru ve sivilce olmayan bir cildiniz varsa, Hindistan cevizi yağı ve kabak çekirdeği yağını karıştırdıktan sonra 2-3 damla kantaron yağı ilave edip yüzünüze sürebilirsiniz.

Özel karışımlar hazırlamaya ilgisi ve zamanı olmayanlar için de öneriler alabilir miyiz sizden?

Evde yapabileceğimiz en basit şey; kayısı, üzüm veya kivi gibi meyvelerin bir parçasını yüzümüze sürüp 10 dakika bekletip durulamak. Meyveler, içerdikleri vitamin, mineraller ve meyve asitleriyle cildin parlaklığına katkıda bulunur. Pirinç pilavı yaparken beklettiğimiz pirincin suyunu tonik gibi yüzümüze sürebiliriz. Yoğurt suyuna 2-3 damla limon suyu ve biraz zeytinyağı ekleyerek yaptığımız karışımı da yine yüzümüzde 20 dakika bekletebiliriz. Aydınlık bir cilt için güzel bir formüldür.

'BİLGİ VE TECRÜBELERİMİ AKTARMAK İSTEDİM'

"Artık bilgiye ulaşmak çok kolay ama bir o kadar da bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı var. Benim için deneme yanılmalar bitti, bilgi ve tecrübelerimi aktarmak istediğim için kitap yazmaya karar verdim. 'Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu'nda evimizde cilt bakımı için yapabileceklerimiz, güneşten korunma, krem içerikleri, cilde ve yüze faydalı beslenme şekilleri, maske tarifleri hakkında ipuçları veriyor; dolgu, botoks, radyofrekans cilt yenileyici enjeksiyonları da anlatıyorum."

Kaynak: Hürriyet