Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
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Meltem Şarkışlalı, Diyetisyen, Sağlık, Güncel, Haber

Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı

Ramazan ayında oruç tutan bireylerin kilo almaya biraz daha elverişli olduğu malum. Bu konuya ayrıca önem verenler için Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte Ramazan'da zayıflatan ve hafifleten yiyeceklerden oluşan bir liste hazırladı.

27.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:06
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı

Normalde olduğu gibi Ramazan ayında da sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesinde fayda olduğunu belirten Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, ekibi ile birlikte menü ve bu aya özel beslenme önerilerini paylaştı.

Gün boyu aç kaldıktan sonra kan şekeri ve kan basıncında ani dalgalanmalar ve metabolizma hızında düşüş meydana geleceğini söyleyen Kışlalı, ''Aynı zamanda yapılan birçok bilimsel çalışma da oruç tutmanın bağışıklık güçlendirdiği, kolesterol değerlerinin dengelendiği, insülin direnci değerlerinin normale döndüğü gösterilmiştir. Ünlü Japon Biyolog Yoshinori Ohsumi; yaptığı bir çalışmada hücrelerin uzun süre aç kalması sonucunda, kendi kendini yiyerek (otofaji), hücrelerin atık temizleme ile birlikte kendilerini yenilemeyi gerçekleştirdiğini araştırmalarında göstermiştir. Ve bu çalışmasıyla 2016 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştür.'' dedi.

Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı

UZMAN İSMİN RAMAZAN'DA BESLENME ÖNERİLERİ

Şarkışlalı ve diyetisyen ekibinin Ramazan'ı sağlıklı ve kilo artışı olmadan geçirebilmeleri için tavsiyeleri ise şu şekilde:

- SAHUR ŞART! Sahura kesinlikle kalkılmalı. Sahura kalkılmadığında enerjiniz düşer, kas yıkımına sebebiyet verir ve halsizlik, yorgunluk gibi şikâyetlerle zor bir gün geçirirsiniz.

- Sahurda mümkün olduğunca kahvaltı türü, ağır olmayan ve tok tutan besinleri tercih ediniz.

- Tok tutan besinlerden; yumurta, peynir, süt, yoğurt, tarçın, ananas, ceviz, tam tahıllı ekmek tüketin.

- Sahurda protein kaynağı yumurta, kalsiyum almanız açısından az tuzlu peynir, gün içinde enerji sağlaması ve sağlıklı yağ almanız için ceviz, badem veya tuzsuz zeytin, yeşillik-domates-salatalık ve gün boyunca lif içeriği ile birlikte tok tutması açısından tam buğday ekmeği olacak şekilde sahur yapabilirsiniz.

- Tatlı ihtiyacı için ise meyveler veya kuru meyvelerden hurma, gün kurusu tüketebilirsiniz. Ekstra olarak süt veya yoğurt tüketerek tokluk sağlayabilirsiniz.

- Sahurda tuzlu peynir, salam, sosis, sucuk, zeytin gibi besinleri tüketmeyin. Tuz oranları yüksek olduğu için gün içinde susamanıza ve yağlı oldukları için de kilo artışına sebebiyet verir.

- İftar ile sahur arasında mutlaka en az 2 litre su tüketin.

- İftarda su ve hurma ile orucumuzu açtıktan sonra ilk olarak 1 kepçe unsuz ve kremasız çorba ile başlayın. Çorbadan sonra beynimize tokluk hissi gitmesi açısından 10-15 dk dinlenip ana yemekle devam edin.

- İftarda 3 gün et, tavuk, balık, salata; 3 gün sebze yemeği ve 1 gün kuru baklagil yemeği tüketmeye özen gösterelim. Probiyotik ve kalsiyum ihtiyacı açısından yoğurt tüketelim.

- İftardan 2 saat sonra ara öğün olarak meyve, kuru meyveler veya haftada 2 defa 2 top açık sade dondurma veya az şekerli sütlü tatlı tüketilebilir.

- Şerbetli ve yağda kızarmış hamur tatlılarından uzak durun.

- İftarda kızartma ve çok yağlı yemekleri tercih etmeyin.

- Tansiyon, diyabet, kalp damar hastaları gibi kronik rahatsızlığı olan kişiler doktorlarına danışmadan oruç tutmamalıdır. Gebe ve emziren anneler ise ilk 6 ay oruç tutmamalı.

Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı

SAĞLIKLI SAHUR VE İFTAR MENÜSÜ

Sahur:

1 tam yumurta

1 dilim az tuzlu peynir

5 tuzsuz zeytin

2 tam ceviz

1 porsiyon meyve

Domates, salatalık, bol yeşillik, kapya biber ve yeşil biber

1 dilim tam buğday ekmek

1 kutu az yağlı süt veya 200 g yoğurt

Su

İftar:

1 bardak su + 1 hurma veya 2 az tuzlu zeytin

Yarım kase kremasız unsuz çorba

10 Dakika Mola

100 gr ızgara veya fırında et/ tavuk/ balık ya da 5 yemek kaşığı yeşil mercimek veya nohut/ kuru fasulye

Yanında mevsim yeşilliklerinden oluşan içine 1 yemek kaşığı zeytinyağlı + limonlu salata

Tuzsuz cacık

1 dilim pide ya da tam buğday ekmeği

İftar Sonrası (tatlı ihtiyacı için):

1 kase az yağlı yoğurt

1 porsiyon meyve

Çiğ badem

Tarçın

İftar ve Sahur Arası:

2 litre su

2 bitki çayı

Zayıflamak, kilo vermek ve hafiflemek, ayrıca Ramazan ayında kilo aldırmayan farklı menüler için @meltemsarkislalis Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

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