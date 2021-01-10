Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi

27 yaşındaki E.Ö., İstanbul Şişli'de bulunan bir güzellik merkezine lazer epilasyon işlemi için başvurdu. Genç kız işlem odasına alındığı esnada içeriye güzellik merkezi sahibi F.A., girdi ve işlemi kendisinin yapacağını söyledi. İşlem yapılırken F.A., genç kıza evli olup olmadığıyla ilgili özel sorular sormaya başladı. Durumdan rahatsız olan E.Ö., uyarıda bulundu.

"SENİ GÖZLÜKLE DAHA İYİ GÖRÜYORUM"

Sabah'ın haberine göre, epilasyon işlemi bittikten sonra F.A., genç kıza imzalaması için form kağıdı verdi. İddiaya göre genç adam, E.Ö.'e ''Gel senin koluna imza atayım" dedi ve kolunu çekip kalem ile karaladı. Genç kadın bu olayın ardından gözlüklü olan adamdan gözlüğünü çıkarmasını istedi. Aldığı cevap ise "Seni gözlükle daha güzel görüyorum" oldu.

"SUS SES ETME"

E.Ö., imzaladığı formu almaya yöneldiğinde arkası dönük vaziyette iken F.A.'nın belinden tutup arkasına geçerek kendisine doğru çektiğini ve "Sus, ses etme" dediğini iddia etti. Yaşadığı olay karşısında şoka uğrayan genç kadın polis merkezine koştu. Güzellik merkezi sahibi F.A. hakkında şikayette bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyette ifadesi alınan F.A., işlem sırasında konuşulanları hatırlamadığını, herhangi bir tacizde bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında genç kızı güzellik merkezinde taciz eden yetkili F.A. hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.