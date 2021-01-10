Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi

10.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:51
Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından

İstanbul Şişli'de lazer epilasyon işlemi için güzellik merkezine giden kadın, işlem odasına girdiği esnada içeriye merkezin sahibi girdi. Önce rahatsız edici sorular sordu, ardından kadının belinden tutup arkasına geçerek "Sus ses etme" dedi. Şoka uğrayan kadın soluğu karakolda alırken, iş yeri sahibi suçlamaları reddetti.

27 yaşındaki E.Ö., İstanbul Şişli'de bulunan bir güzellik merkezine lazer epilasyon işlemi için başvurdu. Genç kız işlem odasına alındığı esnada içeriye güzellik merkezi sahibi F.A., girdi ve işlemi kendisinin yapacağını söyledi. İşlem yapılırken F.A., genç kıza evli olup olmadığıyla ilgili özel sorular sormaya başladı. Durumdan rahatsız olan E.Ö., uyarıda bulundu.

"SENİ GÖZLÜKLE DAHA İYİ GÖRÜYORUM"

Sabah'ın haberine göre, epilasyon işlemi bittikten sonra F.A., genç kıza imzalaması için form kağıdı verdi. İddiaya göre genç adam, E.Ö.'e ''Gel senin koluna imza atayım" dedi ve kolunu çekip kalem ile karaladı. Genç kadın bu olayın ardından gözlüklü olan adamdan gözlüğünü çıkarmasını istedi. Aldığı cevap ise "Seni gözlükle daha güzel görüyorum" oldu.

"SUS SES ETME"

E.Ö., imzaladığı formu almaya yöneldiğinde arkası dönük vaziyette iken F.A.'nın belinden tutup arkasına geçerek kendisine doğru çektiğini ve "Sus, ses etme" dediğini iddia etti. Yaşadığı olay karşısında şoka uğrayan genç kadın polis merkezine koştu. Güzellik merkezi sahibi F.A. hakkında şikayette bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyette ifadesi alınan F.A., işlem sırasında konuşulanları hatırlamadığını, herhangi bir tacizde bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında genç kızı güzellik merkezinde taciz eden yetkili F.A. hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Oğuzhan Koç Cemal Hünal Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Mustafa Yumlu Tolga Ciğerci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Hisarcık Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 09:51:17. #1.14#
title