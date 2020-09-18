Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
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Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

Tekirdağ'da bir güzellik merkezinde bakım yaptıran 29 yaşındaki Müge Gümşar'ın yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu. Genç kadın, olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

18.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:16

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanık oluştuğunu iddia eden kişi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

YÜZÜNDE 2. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Müge Gümşar, geçen hafta misafir olarak geldiği Çorlu'da bir güzellik merkezine gittiğini söyledi. Burada cilt ve yüz bakımı yaptırdığını anlatan Gümşar, "Bir süre sonra yüzümde kızarıklar oluştu. Bunun üzerine Çorlu Devlet Hastanesine gittim. Burada yüzümdü 2. derece yanıklar oluştuğunu öğrendim. Plastik cerrahi uzmanları yüzümdeki bakım sırasında bazı maddelerin orantısız olarak kullanıldığını belirttiler" dedi.

Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

GÜZELLİK MERKEZİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gümşar, bu olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek söz konusu güzellik merkezi hakkında şikayetçi ve davacı olduğunu, kanuni mücadelesini avukatı aracılığıyla sürdüreceğini kaydetti.

Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu
Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

Kaynak: AA

AA Editörü - Süleyman Coşkun Bozyel
Süleyman Coşkun Bozyel
AA Editörü
Haber Yorumları (1)
ZZZ: eski hali supermiş :D:D
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