Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 3 şüpheli tutuklandı

10.10.2020 20:28 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:32
Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 3 şüpheli tutuklandı

BODRUM'da, bir güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

BODRUM'da, bir güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezi işletmecisi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, iş yerine gelen kişiler tarafından kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürerek, şikayetçi oldu. İşletmeci, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis görüntüleri inceleyerek, şüphelilerin S.A., T.S. ve S.E. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda toplam 50 mermi ve cep telefonunda zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, olayın azmettiricisi olduğu belirlenen M.S.Ç.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. 1'i Azerbaycan uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin imzalattıkları senedin miktarı konusunda polis bir açıklama yapmadı. Ayrıca, şüphelilerden S.E.'nin uyuşturucu satmak suçundan arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.E., S.A. ve T.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken M.S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Türkan Şoray Seren Serengil Yasemin Özilhan
Spor Babel Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Fatih Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güzellik merkezi işletmecisine zorla senet imzalatan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 20:32:52. #1.15#
title