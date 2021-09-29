Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor - Haberler
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Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

İhlas Haber Ajansı / Fikri Erdem - Haberler | Genel

Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor Devrekli Güzellik Salonu sahibi iki doz aşısını olan herkese bedava lazer epilasyon hizmeti veriyor.

ZONGULDAK (İHA) - Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz Lazer Epilasyon hizmeti veriyor

ZONGULDAK - Devrekli Güzellik Salonu sahibi iki doz aşısını olan herkese bedava lazer epilasyon hizmeti veriyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde güzellik uzmanlığı alanında faaliyet gösteren Arzu Göktepe isimli vatandaş korona virüsle mücadeleye teşvik için iki doz aşısını olan herkese ücretsiz olarak lazer epilasyon hizmeti vermeye başladı.

Devrek'te 4 yıldan bu yana güzellik uzmanlığı alanında faaliyet gösterdiğini ifade eden Göktepe, "Malum yaklaşık iki yıla yakın bir zamandır korona virüs ile mücadele veriyoruz. Bunun bedelini ödedik ve halen de bir şekilde ödemeye devam ediyoruz. Şahsım olarak ilçede güzellik uzmanlığı alanında hizmet veren birisi olarak korona virüs ile mücadelede bir katkım olsun istedim. Bu vesileyle iki doz aşısını olan herkese ücretsiz lazer epilasyon hizmeti vermeye başladım umarım bunda başarılı olurum ve herkesin kesinlikle aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bedava lazer epilasyon hizmeti veren firma sahibine teşekkür eden vatandaşlar ise, "Arzu hanıma teşekkür ediyoruz hem korona virüs ile mücadelesinden dolayı hem de ücretsiz lazer epilasyon hizmetinden dolayı" diye konuştular.

Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor
İhlas Haber Ajansı / Fikri Erdem - Son Dakika Haberleri
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