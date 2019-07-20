Güzelkent'in imar sorunu çözülüyor

Beldelikten köy statüsüne düşen Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde akabinde başlayan imar sorunu nedeni ile bir çivi çakılamama dönemi sona eriyor.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent ve Keş köylerinde geçen yıl başlanan imar planı çizimi tamamlandığı bildirildi. Konu ile ilgili bilgi veren Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "5 yıldır beklenen çözüme ulaşılamayan Güzelkent ve Keş köylerimizin imar planının çizimi tamamlanmış olup, taslağı İl Özel İdaresi İmar Komisyonuna teslim edilmiştir. İmar Komisyonu meclis üyelerimiz ve Özel İdare imar müdürümüz yerinde incelemek üzere köylerimize gelerek, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip plana son şeklini verip, en kısa sürede imar planımızı onaylayarak uygulamaya geçileceğinin müjdesini vererek köyümüzden ayrılmış oldular" dedi.

Muhtar Gürleyen, imar sorununun çözümünde destekleri bulunanlara teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA