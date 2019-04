Güzel Sunucu Burcu Esmersoy'un Hamile Olduğu İddia Edildi

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Esmersoy'un hamile olduğunu iddia etti.

HAMİLELİK YORUMLARINI BEĞENDİ

Evlendikten birkaç ay sonra hakkında ortaya atılan evlilik iddialarını yalanlayan ancak en kısa zamanda hamile kalmak istediğini söyleyen Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı yazışmalar ve beğeniler ile dikkat çekti. Güzel sunucu paylaştığı bir fotoğraf üzerinden kendisinin hamile olduğu yönünde yapılan yorumları beğenirken pek çok takipçisi de kilolu göründüğü bu kare üzerinden hamilelik tespitlerinde bulundu.

"ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ" DEMİŞTİ

Eşi Berk Suyabatmaz ile evlendikten sonra gelen bebek sorularına cevap vermişti. Esmersoy, "Çocuk düşünüyoruz. Ancak gerçekten kariyer hayatımın en yoğun zamanları. Dolayısıyla biz çocuk düşünüyoruz ama çocuk bizi düşünüyor mu, bilmiyorum. Çocuk yapmaya karar verirsek inanın herkesin haberi olacak. Çocuk yapılır ancak onun her anında yanında olup, büyüdüğünü her an takip etmek isterim. Galiba bu yüzden biraz daha zamanı var." dedi.