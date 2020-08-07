Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
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Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor

İngiliz şarkıcı Rita Ora, yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla İspanya'nın ünlü adası İbiza'da güneşin tadını çıkarıyor. Sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Ora, bronzlaşmış teni ve altın sarısı bikinisiyle büyük beğeni topladı.

07.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:16

Kosova doğumlu şarkıcı Rita Ora, bikinili pozunu Instagram'a hesabından paylaştı. İbiza'da tatilin keyfini çıkaran Ora, yeni erkek arkadaşı Romain Gavras ve arkadaşlarıyla bolca eğlendi. 29 yaşındaki şarkıcı, bronzlaşmış teninin ışıltılı altın mayosuyla uyum sağlaması dikkatlerden kaçmadı.

DENİZDE JETSKİ KEYFİ

Bol bol güneşlenen güzel şarkıcı, jetskiye binerek denizde keyifli dakikalar geçirdi.

SÜTYENSİZ YEMEĞE ÇIKTI

İngiliz güzeli, tatilde doyasıya eğlenirken makyajsız fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Doğal haline oldukça güvenen Ora, tatilde arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Şık bir beyaz elbise tercih eden güzel şarkıcının sütyen takmaması ise gözlerden kaçmadı.

Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırttı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Haber Yorumları (1)
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