Güzel Şarkıcı Fulin'den Dev Adım

Big Apple Awards ödül törenini düzenleyen ekibin organizasyonuyla , Amerika'nın New York eyaletinde düzenlenecek İnternational Golden Panther Awards 2018 müzik ödülleri gecesinde; Rihanna, Beyonce,Jeniffer Lopez ,Selena Gomez, Faydee,Süper Sako, Bomba Lia, Sia, Rita Ora gibi dünyaca ünlü starların yanında en iyi Türk pop yıldız kategorisinde başarılı isim Fulin de aday gösterildi.

25 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Uluslararası altın panter 2018" müzik ödülleri töreninde sanatçılara pop, rock, alternatif rock, country, rap/Hip hop, Ruh/ R&B, Latin, Edm ve Soundtrackt gibi müziğin çok çeşitli türlerinde ödüller verilecek.

Fulin'den bomba bir ilk.. Dünya starlarıyla aynı sahnede

Söz ve müziği kendisine ait olan son çalışması "Gölgemde Dur " isimli şarkısıyla da müzikseverlerin beğenisini kazanan Fulin; ünlü starların yer alacağı İnternational Golden Panther Awards müzik ödülleri gecesine çok özel sürprizler hazırlıyor..

New York' taki ödül gecesinde, en iyi Türk pop yıldız kategorisinde yer alan Fulin; Rihanna, Beyonce gibi dünya starlarıyla aynı sahneyi paylaşarak bir ilke de imza atacak.

Pop müziğin yükselen yıldızı Fulin, uluslararası areneda dikkatleri üzerine nasıl çekti ?

Geçtiğimiz aylarda Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması Silk Way Star 'a katılarak Türkiye'yi temsil eden ve başarılarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcının sergilediği "Tarkan-Şımarık" ve "Sezen Aksu -Küçüğüm " canlı performansları hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde ses getirmişti.

Silk Way Star yarışmasında ayrıca Katy Perry ve Marilyn Monroe şarkılarındaki başarılı yorumculuğuyla Fulin, uluslararası müzik sektöründe de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Fulin "Bir Türk olarak Amerika'yı gölgeleyeceğim"

"Gölgemde Dur" adlı yeni şarkısının kendisine uğur getirdiğini dile getiren sevilen isim Fulin " Çok heyecanlıyım. Rihanna, Beyonce gibi starların yer aldığı büyük bir müzik ödülleri organizasyonunda ; en iyi Türk pop yıldız kategorisnde tekim. Cok gururluyum. Ve bu starların huzurunda şarkımla ve sahne şovumla dünyayı gölgelemek istiyorum " dedi.