Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Batman Üniversitesini ziyaret etti

ANKARA (Bültenler) - 24 Şubat tarihinde Batman üniversitesinde düzenlenen "Yörük Türküleri ve Çalgıları" isimli uygulamalı konferansa katılan öğrenciler, kendi alanları ile ilgili etkinliği yakından izleme fırsatı buldular.

TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu Saz Sanatçısı Ferhat Erdem tarafından seslendirilen türkülere eşlik eden öğrenciler, daha sonra Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesini gezerek Batman üniversitesi hakkında bilgi aldılar. Batman üniversitesi etkinliklerine katılarak eğlenceli vakit geçiren öğrenciler aynı zamanda kampüs havası aldıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Batman Üniversitesinin kapılarının her zaman ilimizdeki öğrencilere açık olduğunu belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, geleceğin Batman Üniversitesi öğrencilerini şimdiden yerleşkemizde görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

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