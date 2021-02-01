Güzel oyuncudan eski sevgilisine şok suçlama: Beni yıllarca taciz etti
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Güzel oyuncudan eski sevgilisine şok suçlama: Beni yıllarca taciz etti

01.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:27
Güzel oyuncudan eski sevgilisine şok suçlama: Beni yıllarca taciz etti

Şu anda 33 yaşında olan ve Billy Elliot adlı filmle ünlenen Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren Wood, Instagram sayfasında paylaştığı mesajda " Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde...

Şu anda 33 yaşında olan ve Billy Elliot adlı filmle ünlenen Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren Wood, Instagram sayfasında paylaştığı mesajda " Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.

GENÇLİK YILLARINDAN İTİBAREN...

Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü.

ARTIK SUSMAYACAĞIM

Wood mesajında yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirterek artık suskun kalmayacağını ekledi. Marilyn Manson'ın, başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan Wood "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, o çok mahvetmeden birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" diye yazdı.  Evan Rachel Wood, artık daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanında duracağının da altını çizdi.

İKİ KEZ TECAVÜZE UĞRADIM 

Evan Rachel Wood, 2016 yılında da Twitter sayfasında yaptığı bir paylaşımda 20'li yaşlarındayken iki kez tecavüze uğradığını itiraf etmişti.

KENDİ CANINA KIYMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Wood Rolling Stones dergisine verdiği röportajda da biri sevgilisi, diğeri de bir barın sahibi olan iki kişi tarafından tecavüze uğradığını söylemişti. Wood, bu yüzden bir dönem kendi canına kıymak istediğini de ileri sürmüştü.

AKILLARA MANSON GELDİ

Evan Rachel Wood'un, Instagram paylaşımından sonra ona tecavüz eden iki kişiden birinin Marilyn Manson olabileceği konuşulmaya başlandı.

Kaynak: Hürriyet

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