Güzel Oyuncu Meryem Uzerli'nin Silikon Yaptırdığı, Tatil Pozuyla Ortaya Çıktı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Maldivler'de tatil yapan oyuncu son olarak bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Uzerli'nin paylaştığı fotoğraflardaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HER ANINI TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞIYOR

Yurtdışına yerleşen ve bir süredir ekranlardan uzak ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bikiniyle objektiflerin karşısına geçti. Uzerli poz verdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

SİLİKONLARI DİKKAT ÇEKTİ

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncunun yeni yaptırdığı silikonları ise son paylaşımında takipçilerinin gözünden kaçmadı.

FOTOŞOP YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Meryem Uzerli daha önce fotoğraflarında fotoşop yapmış ve bu yüzden takipçilerinin eleştirilerine maruz kalmıştı.