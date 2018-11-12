Güzel Oyuncu Meryem Uzerli'nin Silikon Yaptırdığı, Tatil Pozuyla Ortaya Çıktı
Tatil için Maldivler'e giden Meryem Uzerli'nin paylaşımındaki bir detay, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Uzerli'nin bikinili paylaşımında silikon yaptırdığı ortaya çıktı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Maldivler'de tatil yapan oyuncu son olarak bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Uzerli'nin paylaştığı fotoğraflardaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.
HER ANINI TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞIYOR
Yurtdışına yerleşen ve bir süredir ekranlardan uzak ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bikiniyle objektiflerin karşısına geçti. Uzerli poz verdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
SİLİKONLARI DİKKAT ÇEKTİ
Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncunun yeni yaptırdığı silikonları ise son paylaşımında takipçilerinin gözünden kaçmadı.
FOTOŞOP YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ
Meryem Uzerli daha önce fotoğraflarında fotoşop yapmış ve bu yüzden takipçilerinin eleştirilerine maruz kalmıştı.
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KİMSEDE GÜVENİP DİZİSİNDE DE OYNATAMIYOR BU KADINI. ZORA GELİNCE KAÇIP GİDİYOR. MUHTEŞEM YÜZYILI HEBA ETTİ. ŞİMDİDE REKLAM ÜSTÜNE REKLAM YAPIYOR AMA NAFİLE...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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silikon fark edilmez ise yok mu demektir????Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır