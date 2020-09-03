Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
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Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor

Basketbolcu Roham Kabir ile birliktelik yaşayan oyuncu İlayda Akdoğan, sosyal medyada paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

03.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:17

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, Alaçatı'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da göz kamaştırıyor.

Ünlü oyuncu, önceki gün Instagram hesabı üzerinden yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti. Turuncu beyaz bikinisiyle poz veren 22 yaşındaki güzel, binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.

BASKETBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR

23 yaşındaki basketbolcu sevgilisi Roham Kabir ile mutlu bir birlikteliği olan İlayda Akdoğan, evlilik sorularını ise "Henüz yaşımız küçük" diyerek geçiştirmişti.

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor
Haber Yorumları (4)
İRONİ: Hayat oyun ve eğlenceden ibaretir. Nerde o eski insanlar şimdikiler beş para etmez insan olarak.
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SÜMBÜLLÜ: Basketbol topu ile basket atmışlar buna perte çıkmış boşverin işe yaramaz
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YEDEK KAMİL: yoo hiç gözlerim felan kamaşmadı. olum bunlar bu siteye para verip haberlerini yaptırıp gündememe gelmeye çalışıyorlar anlayamadım.
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