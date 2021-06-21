Güzel oyuncu Covid-19 aşısı oldu
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Güzel oyuncu Covid-19 aşısı oldu

Güzel oyuncu Covid-19 aşısı oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Feride'si Gizem Güneş, Covid-19 aşısı oldu. Güzel oyuncu, aşı olduktan sonra bakın ne dedi..

Oyuncuların ve müzisyenlerin Covid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına dahil edilmesinin ardından ünlü isimler de hastanelere koştu.

Genç oyuncu Gizem Güneş de geçtiğimiz gün aşı olan ünlüler arasındaydı.

Aşı olduktan sonra konuşan Güneş, "Bir yandan eliniz tutulurken bir yandan da kahkaha atarsanız.. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz" dedi.

GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bugüne kadar; Binbir Gece, İçimdeki Fırtına, Kanatsız Kuşlar ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi sevilen dizilerde rol alan Gizem Güneş'in gerçek mesleği herkesi şaşkına çevirdi.

FRANSIZCA ÖĞRETMENİ ÇIKTI

Şu sıralar 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş'in aslında Fransızca öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

Gizem Güneş neden Fransızca bölümünde okuduğunu şu sözlerle anlattı: "Fransızca'ya merakımdan kaynaklı bu branşı seçtim. Dil öğrenmenin yanında neden ileride bunu başka insanlara öğretmeyeyim ki, diye düşünüp dile artı olarak öğretmenliği de ekledim.

Kaynak: Snob Magazin

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Güzel oyuncu Covid-19 aşısı oldu - Haberler Magazin
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