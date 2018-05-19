Güzel Oyuncu Beril Kayar: Tek Eşli Olmak Doğaya Aykırı

Başrolünü Rüzgar Erkoçlar ile paylaştığı 'Öğrenci Kafası: Soygun' filmi ile gündemde olan oyuncu Beril Kayar, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

"TEK EŞLİ OLMAK DOĞAYA AYKIRI"

Güzel oyuncu, "Aşk tanımınız ne?" sorusuna, "Sonsuz aşka ve tek eşliliğe inanmıyorum. İnsan, hayvan içgüdülerine sahip bir varlık. Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bazen kendimizi baskılıyoruz ya da kulağa romantik gelen 'sonsuz aşk' gibi kavramlara inanmak istiyoruz. Fakat şu açık: İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayabilmesi ve anlaşabilmesi hayal bile değil. Ütopik, inandırıcı gelmiyor" cevabını verdi.

"6 YAŞINDAN BERİ OYUNCULUK YAPMAK İSTİYORUM"

Güzel oyuncu, oyunculuğa başlama hikayesini de şöyle anlattı: "Ben modellik yapmak istemiyordum, pilates eğitimi alıyordum. Bir arkadaşım kendi projesi için fotoğrafımı çekerken gelişti modellik. Önceleri 20'li yaşlarındaki bir genç kadın olarak o parıltı hoşuma gitti. Sonra oyunculuk teklifleri gelmeye başladı. Öyle, 6 yaşından beri oyunculuk yapmak istiyorum gibi bir durumum yoktu yani."

Güzel oyuncunun sözleri büyük tartışma yaratacak;