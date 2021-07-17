Güzel fenomenin acı sonu! Bir günde 3 estetik operasyonu geçirdikten sonra nefessiz kalarak can verdi
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Güzel fenomenin acı sonu! Bir günde 3 estetik operasyonu geçirdikten sonra nefessiz kalarak can verdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Çin sosyal medya ağı Sina Weibo'da 130.000 takipçiyle fenomen olan Xiaoran isimli kadın, bir günde 3 estetik operasyonu geçirmesinin ardından, çoklu orman yetmezliğine bağlı solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin sosyal medya ağı Sina Weibo'da 130.000 takipçiyle fenomen olan 33 yaşındaki Xiaoran isimli kadın, bir günde 3 estetik operasyonu geçirmesinin ardından oksijen yetersizliği sonucunda öldü. Sosyal medya fenomeninin ameliyat olduğu klinik, operasyonlar sırasında hata yaptığını kabul etti.

Güzel fenomenin acı sonu! Bir günde 3 estetik operasyonu geçirdikten sonra nefessiz kalarak can verdi

ÜST KOL, KARIN VE GÖĞÜS BÖLGESİ

Sosyal medya fenomeni Xiaoran, yakınlarının iddiasına göre mayıs ayında Zhejiang eyaletindeki bir klinikte bir günde üç estetik ameliyatı birden oldu.

Üst kol ve karın bölgesinden yağ aldıran ve göğsünden operasyon geçiren Xiaoran fenalaştı. Aylarca tedavi gören Xiaoran, çoklu organ yetmezliğinden öldü. Operasyonlar sırasında hata yaptığı kabul eden klinik, yetkiler tarafından mühürlendi.

Güzel fenomenin acı sonu! Bir günde 3 estetik operasyonu geçirdikten sonra nefessiz kalarak can verdi

1 MİLYON 200 BİN TL DEĞERİNDE TAZMİNAT DAVASI

Yakınları, kliniğin rahatsızlanma sürecinde de hastayla ilgilenmediğini iddia ederek yöneticileri ve doktorlar hakkında 1 milyon 200 bin TL değerinde tazminat davası açtı.

Kısa süren hayatı sosyal medyada insanların ilgisini çekmeye çalışmakla geçen Xiaoran, en büyük ilgiyi ölünce gördü. Ölümüyle ilgili olarak açılan bir hashtag, 600 milyondan fazla görüntülendi.

Güzel fenomenin acı sonu! Bir günde 3 estetik operasyonu geçirdikten sonra nefessiz kalarak can verdi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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