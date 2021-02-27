Güzel anne (Cansu Tosun)
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Güzel anne (Cansu Tosun)

27.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:16
Güzel anne (Cansu Tosun)

Kıyafetimde yırtık olmasın, üstümde kusmuk bulunmasın, saçım başım kötü durmasın diye her şeyi kontrol etmekten dışarı çıkmak istemez insan. Cansu Tosun ise bu işi çok güzel başarmış.

Kıyafetimde yırtık olmasın, üstümde kusmuk bulunmasın, saçım başım kötü durmasın diye her şeyi kontrol etmekten dışarı çıkmak istemez insan. Cansu Tosun ise bu işi çok güzel başarmış.

Renkli, dinamik ve sempatik haliyle "genç anne" görselini çok güzel özetlemiş.

Bebeğin kıyafetlerinin güzelliği ile annenin renk seçimleri güzel bir birliktelik oluşturmuş.

Allah analı babalı büyütsün.

Peki o ceketin boyu (Hakan AKKAYA)

Kadınların maskulen, erkeklerin feminen olma fikrinden hiç hoşlanmıyorum.

Moda denildiğinde ucu açık dipsiz kuyu ile karşılaşıyorsunuz ama erkeklerin etek veya pantolon etek giymesi beni son derece irite ediyor.

Görsel olarak görmek istemiyorum zaten. Ayrıca üzerine giydiği ceketin boyu komple yanlış.

Sonuç olarak trend olmak adına bence gereksiz bir tavra bürünmüş Hakan Akkaya...

Ucube gösterisi (Bahar Candan)

Sirkten fırlamış gibi bir kıyafetle, akıl almaz bir poz içinde karşıma Bahar Candan gelmiş, konuşmayayım mı?

Arkadaş gerçek mi, sürreal mi ben anlamadım.

Bu nasıl bir kafa?

Bu nasıl bir kıyafet? Aslında ona söylenecek söz yok...

Böyle gereksiz insanları buralara kadar taşıyan bizlerde kabahat.

Gerçekten asabım bozuldu bu kıyafet karşında. Son söz sizin...

Bir Aleyna Tilki klasiği

Bu kız neden her seferinde zevksizliğine zevksizlik ekliyor, anlamış değilim.

Tüm benzemezleri bir araya getirmek inanın büyük başarı.

O koca-man Louis Vuitton logolu pantolonun altına leopar desenli botlar ne alaka?

Kırmızı çorabına mı bakayım, deri ceket üzerine giydiği montuna mı?

Neye bakarsam bakayım, gözlerim kanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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