Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri
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Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri Kuşadası'nın tarihi Güvercinada Kalesi'nde Soprano Olcay Şahin'in sahne aldığı bir şan resitali düzenlendi.

Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri

AYDIN - Kuşadası'nın tarihi Güvercinada Kalesi'nde Soprano Olcay Şahin'in sahne aldığı bir şan resitali düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen dinletiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Güvercinada Kalesi, muhteşem müzik dinletilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde düzenlenen dinletilerin üçüncüsü olan Soprano Olcay Şahin'in şan resitali sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Güvercinada Kalesi'nin muhteşem atmosferinde düzenlenen dinletide Sposa Son Disprezzata, Die Forelle ve Aus İst MİT Der Liebe gibi eserler seslendirildi. Piyanoda Janna Sarıtaş'ın yer aldığı resitali çok sayıda Kuşadalı ile beraber, KUSAV Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kesim dinledi. Soprano Olcay Şahin ve arkadaşlarının göstermiş oldukları muhteşem performans sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri
Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri
Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri
Güvercinada'nın muhteşem atmosferinde şan konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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