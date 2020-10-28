Güvercin dizisi neden final yapıyor? Güvercin dizisi bitti mi? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Star TV'de yayınlanan Güvercin dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara gelecek olan Güvercin dizisinin yeni bölümü 16. bölüm bugün ekranlarda olacak. Peki Güvercin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güvercin dizisi final mi yapıyor? Güvercin 16. bölüm izle!

Merakla beklenen Güvercin dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara geliyor. Peki Güvercin 17. bölüm fragmanı çıktı mı? Güvercin yeni bölüm izle! Güvercin dizisi final mi olacak? Güvercin dizisi final bölümü ne zaman?

GÜVERCİN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güvercin dizisinin bugün 16. bölümü yani final bölümü ekranlara gelecektir.

GÜVERCİN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin reytinglerinden dolayı final yaptığı düşünülüyor.

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

GÜVERCİN 16. BÖLÜM CANLI İZLE!...

GÜVERCİN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin dizisi bugün 16. bölümü ile final yapacaktır. Haliyle 17. bölüm fragmanı yoktur.

GÜVERCİN OYUNCU KADROSU

Mehmet Ali Nuroğlu : Kenan

Almila Ada : Zülüf

Menderes Samancılar : Bedir

Nursel Köse : Kevsa

Devrim Saltoğlu : Celil

Osman Albayrak : Kasım

Genco Özak : Ökkeş

Toprak Sağlam : Emel

Eslem Akar : Nefise

Berke Üsdiken : Müslüm

Gülen Karaman Yıldır : Zeliha

Dilan Telkök : Betül

Gözde Fidan : Nimet