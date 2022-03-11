Türkiye Kiev Büyükelçiliği güvenlik nedeniyle taşındı, herkes personelin elinde tuttuğu portreye odaklandı

Günlerdir devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ndeki personel tahliye edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre personel Romanya sınırında bulunan Çernivtsi şehrine gönderildi.

KİŞİSEL EŞYALARIYLA BİRLİKTE ALDI

Öte yandan sosyal medyada dolaşan bir görüntü ise yürekleri dağladı. Bir Instagram hesabının paylaştığı gönderide bir büyükelçilik çalışanın binadan ayrılırken aldığı eşyaların arasında Mustafa Kemal Atatürk'e ait tablo göze çarptı.

PAYLAŞIMA DÜŞÜLEN NOT

Paylaşıma, "Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nin tahliyesi sırasında bir elçilik çalışanı binadan aldığı Atatürk'ün portresiyle birlikte (11 Mart 2022) notu düşüldü. Paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Pek çok kullanıcı yapılan hareketi tebrik etti.