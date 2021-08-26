Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
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Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı

Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da çalıştığı iş yerinden kanalizasyon borusu üretiminde kullanılan 4 milyon TL değerinde 7 adet alüminyum kalıp ile 4 adet yardımcı ekipman çalan şahıs yakalandı.

Konya'da çalıştığı iş yerinden kanalizasyon borusu üretiminde kullanılan 4 milyon TL değerinde 7 adet alüminyum kalıp ile 4 adet yardımcı ekipman çalan şahıs yakalandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin güvenlik müdürü R.M., kanalizasyon borusu üretiminde kullanılan 4 milyon lira değerindeki 7 adet alüminyum kalıp ile 4 adet yardımcı ekipmanı çekiciye yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayının ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan çekici aracın R.M.'ye ait olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Çalınan malzemeler Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'ne yakın bölgede bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi. Olay tarihinde iş yerinde çalışan 2 güvenlik görevlisinin de gözaltına alınarak, haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KONYA

Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı
Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çalıştığı iş yerinden 4 milyon liralık alüminyum kalıp çaldı - Haberler
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