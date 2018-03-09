Güvenlik Korucuları Afrin'e Gitmek İçin Kaymakamlığa Başvurdu

Bismil ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için kaymakamlığa başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 20 güvenlik korucusu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı güvenlik korucularına teşekkür eden Gülenç, milletin dualarının güvenlik güçleriyle olduğunu söyledi.

Bismil Korucular Derneği Başkanı Vefa Sırlan ise Suriye'de terör örgütlerinin baskı ve zulmü altında olan Kürtleri kurtarmak için Afrin'e gideceklerini kaydetti.