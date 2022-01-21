Güvenlik kamerasına takıldı! Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı

Aydın Nazilli'ye bağlı bir köydeki güvenlik kamerası, koyun sürüsüne dalan kurdun kuzuyu da alıp kaçtığı anları anbean kaydetti.

Köyde hayvan besleyenlerin en büyük korkularının başında, sürüye yönelik olası bir kurt saldırısı geliyor. Birçok hayvan sahibi, kurt saldırılarını önlemek için ahırına güvenlik kamerası taktırsa da çoğu zaman saldırıların önüne geçilemiyor.

KURT, KUZUYU ALIP KAÇTI

Nazilli'deki bir köyde yer alan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde kurdun, koyun sürüsüne daldıktan sonra kuzuyu kapıp kaçtığı anlar yer alıyor.

SANİYELER İÇERİSİNDE OLDU BİTTİ

Görüntülerde, önce ahırın kapısının dışında beklediği görülen kurdun, doğru vakit olduğuna inandığı sırada sürünün içerisine daldığı görülüyor. Baskın anında koyunlar ve kuzular büyük korku yaşarken, aralarından bir kuzu talihsiz sondan kaçamadı.

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