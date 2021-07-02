Güvenlik güçleri haziranda 98 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle devam ediyor.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütüne haziranda da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, haziranda yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik haziranda birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 104 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 30'u tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu yıl ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu sayısı 30 Haziran itibarıyla 94'e yükseldi.

Haziranda örgütün tepe kadrosuna ağır darbe indirildi

Kahraman güvenlik güçleri, geçen ay teröristlerin sözde sorumlularını da etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe indirdi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında 5 Haziran'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

"Eren-1 operasyonları" kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde 5 Haziran'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı öğrenildi.

Söz konusu teröristin 15 Mayıs 2020'de Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı yakınlarında haziran ayında düzenlenen nokta operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu "Salih Cizre" kod adlı Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Eren 11 Operasyonu kapsamında Bitlis'te 14 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristin, "turuncu" kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan, terör örgütü PKK'nın sözde Garzan Eyalet sorumlusu "Zerdaşt-Navdar" kod adlı Samet İçyer olduğu saptandı.

Teröristin, Bitlis'in Ortakapı bölgesinde, 21 Haziran 2012'de meydana gelen yol kesme olayında, bir güvenlik korucusunun şehit edilmesi, bir güvenlik korucusunun yaralanması ve bir askeri personel ile 3 vatandaşın kaçırılması olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Teröristin ayrıca, Bitlis merkezdeki Kayalıbağ köyü Karaca mezrasında, 6 Ekim 2013'te 7 orman işçisinin alıkonulması, Hakkkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyündeki Özgen üs bölgesine 8 Haziran 2019'da yapılan silahlı saldırı ve 10 Haziran 2019'da Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda iki vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

MİT destekli operasyonlarla sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

"Gri kategorideki PKK'lı terörist İslam Biliz, 18 Haziran'da MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla Türkiye-İran sınırında yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan da haziran ayında MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.

Geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren teröristin, örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Doğan'ın bu eylemlerin ardından Hakurk'ta sözde yönetici olarak görevlendirildiği, daha sonra sözde Irak öz savunma güçleri sorumlusu olduğu öğrenildi.

Terörist Doğan'ın 22 Haziran 2011'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 2 polis memurunun, 4 Eylül 2011'de Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislere ve maçı izleyen yakınlarına yönelik bir polis ve eşinin şehit edildiği saldırıları yönettiği belirtildi. Doğan'ın ayrıca 22 Ağustos 2012'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde bir geçici köy korucusunun şehit edildiği saldırının da aralarında olduğu birçok terör eyleminin talimatını verdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur