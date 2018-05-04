Güvenli Muratpaşa Buluşması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret eden Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Volkan Güneş, "Keşke demeden tedbirimizi alalım" başlıklı afişleri teslim etti.

Antalya Emniyeti Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nün kentte güvenlik kültürün oluşturmak, mahallerde daha çok güven ve huzurun sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar konusunda Başkan Uysal ve Şube Müdürü Güneş bir araya geldi.

Başkan Uysal'ı makamında ziyaret eden Güneş, Nisan ayında Muratpaşa muhtarlarını katılımıyla gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgi verirken söz konusu toplantıda hırsızlık olaylarına karşı, işyerlerinde, apartmanlarda, sitelerde güvenlik denetimi yapılarak kamera çalışması, bilgilendirme, broşür, afiş ve bilgilendirme toplantılarının yapılması kararı alındığını aktardı.

Başkan Uysal, kentte güvenlik kültürü oluşturulması amacıyla atılan her adımda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yanında olacaklarını söyledi. Güvenli bir kentin aynı zamanda mutlu ve huzurlu bir kent anlamına geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, Antalya'nın bur turizm kenti olmasıyla dolayısıyla konunun ayrıca önemli olduğunu aktardı.

Ziyaretin sonunda Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Güneş, "Keşke demeden tedbirimizi alalım" başlıklı afişleri teslim etti. Afişler, Muratpaşa Belediyesi fuayesine asıldı. - ANTALYA