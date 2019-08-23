Güven Yalçın: "Milli araya iyi girmek istiyoruz"

23.08.2019 23:20

Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın, 3-0 biten Göztepe maçının ardından konuştu. Kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Güven, haftaya da kazanarak milli araya moralli girmek istediklerini söyledi. Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe'yi 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk golünü atan Güven Yalçın, maçın ardından konuştu. Çok mutlu olduklarını söyleyen Güven, "İlk galibiyetimizi aldık. Haftaya da böyle devam ederek milli maç arasına iyi girmek istiyoruz. Yine evimizde oynayacağız ve umarım güzel bir galibiyet alırız" dedi. Takımın iyi bir oyun sistemine sahip olduğunu söyleyen Güven Yalçın, "Bizim oyun sistemimiz var ve farklı bir şey yok. Maçtan önce her şeyi konuştuk. Çalışmaya devam ederek her şeyin daha da iyi olacağını biliyoruz. Takımımız çok iyi, ilerleyen haftalarda daha da iyi olacak" dedi.

"REKABETİ SEVERİM" Beşiktaş'ın gündeminde olan forvet transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan genç oyuncu, "Ben işime bakıyorum. Forvet gelirse sevinirim, rekabeti severim. Hoca bana güveniyor. O güvendikçe ben de daha çok faydalı olmak istiyorum" cevabını verdi Son olarak ilk 11'de oynamanın sorumluluğu artırdığını söyleyen Güven, "Birinci forvet olmak daha iyi. Sorumluluk alıyorum ve bunu taşıdığımı düşünüyorum. Ama tabii ki Burak abi daha iyi bu konuda. Uzun yıllar bu ligde oynadı ve çok gol attı" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA