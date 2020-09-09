Güven sözleri 2020 | Güven ile ilgili sözler, en iyi güven sözleri, güvenle ve güven kırıklığı ile ilgili sözler Güven sözleri ile sevdiklerinize, tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza güven verici şekilde sözler edebilir ve güven konuşması yapabilirsiniz. Sizler için en iyi güven sözlerini araştırdık. Yazımızdan güvenle ilgili sözlere, güven sözlerine ulaşabilirsiniz.

Güven sözleri yeri geldiği zaman kullanılan en etkileyici sözlerdendir. İnsanlara güven dolu sözler söylemek, güven ile ilgili sözler söylemek isterseniz yazımızı okuyabilirsiniz. En iyi güven sözler, güvenle ilgili sözler, güven kırıklığı ile ilgili sözler nelerdir?

GÜVEN SÖZLERİ 2020

- İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir. (Richard Benedici)

- Eğer kendine her konuda güveniyorsan, başına gelen her şeyden rahatlıkla kendini kurtarabilirsin.

- Güveninizi boşa çıkaran herkesi sizde hayatınızdan çıkarın. Ancak bu şekilde mutlu olabilirsiniz.

- Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır. (Lockwood Thorpe)

- Güvenilmek, sevilmekten iyidir. (George Macdonald)

- Bu devirde en çok Azraile güveneceksin en azından niyeti, belli.

- Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.

- En güzel insan güven verendir.

- Çok güvenirseniz aldatılırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer. (Frank Crane)

- Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlara borçluyuz.

- Hayatta iki şeye güveniyorum. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri yukarı baktığımda göremediğime.

- Kendine güvenen bir adamı avlamak ne kadar kolaydır.

Güven sözleri

- Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (Goethe)

- Kalbim sana bedenimden daha çok güveniyor bebeğim.

- Çok güvenirseniz aldanırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer.

- Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez.

- Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini asla aklınızdan çıkarmayın.

- Güven duyduğunuz kim varsa onlara sarılın. Bu devirde güvenmek çok zor.

- Güven, tek kullanımlıktır.

- Güvenme vefasızın tekine bugün över yarın söver.

- Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığını fark ettiğiniz an o dağları terk edin. Terk etmezseniz en yakın sürede sizi daha fazla üzecek bir olay ile karşılaşmanız mümkündür.

- Güvensizlik başladığı andan itibaren samimiyet olay yerini terk eder.

- Güvendiğiniz her insanı özenle seçin. Güvenilmek herkese yakışmaz.

- Yeneceklerine inananlar, yenerler. (Vergilius)

- Güven, gözyaşı gibidir gözden düştümü bir daha geri gelmez.

- Ne zaman ki birine güvendik kolumuz, kanadımız, gönlümüz kırıldı!

- Birlikte yola çıkmak için 3 şey Güven Sözleri gerekir. Yürek, güven ve sadakat.

- Hayatınızda güvendiğiniz bir kişi olsun diğerleri olmasa da olur.

- Pahalı parfümleri bir kenara bırakın, insan dediğin güven kokmalı.

- Nefrete sevgiden daha çok güvenirim çünkü; nefretin sahtesi olmaz.

- Yarına güvendim bugün beni sattı.

- Unutma, her ten haz verebilir ama her omuz güven vermez.

- Dostluğu öldüren en tehlikeli silah, güvensizliktir.

- "Hiç kimseye güvenmiyorum" diye bir şey yoktur, "Zamanında o'na güvendiğim için, artık kimseye güvenmiyorum" diye bir şey vardır.

- Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur. (Epicure)

GÜVEN İLE İLGİLİ SÖZLER

- Umut verip, güven aşılayıpta yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin. Hz. Muhammed (S.A.V.)

- Kadınlar beğenince değil, güvenince aşık olur...

- Akıldan sorular gitmeden, kalbe güven yerleşmez.

- Özgüven insanı bazen uçuruma itebilir.



- Zamanla anlaşılan tek şey güvenmenin sevmekten daha önemli olduğudur.

- Güvensizlik başladığı andan itibaren samimiyet olay yerini terk eder.

- Karşındakine düşünerek güven, düşünmeden güvenirsen sonuçları acı olur.

- Güvenilmek, sevilmekten her zaman için daha iyidir.

- Erkek dediğin güven kokmalı, parfümü ben hallederim.

- Kendine güvenen bir adamı avlamak ne kadar kolaydır. (Francesco Patrarcu)

- En güzel insan, güven verendir.

- Güvenmek, sarılmak gibi bir ihtiyaç bence.

- Güven duyduğunuz kim varsa onlara sarılın. Bu devirde güvenmek çok zor.

- En güzel kadın güven veren kadındır. Yok, esmerdi, yok sarışındı, yok kumraldı. Güven varsa, gerisini kuaför bir şekilde halleder.

- İnsan yalnız inanmak istediği şeylere inanır, çünkü bu doğasında vardır.

- Güvenilmek, sevilmekten iyidir. (George Macdonald)

- Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın.

Güvenle ilgili sözler

EN İYİ GÜVEN SÖZLERİ

- Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür. (Türk Atasözü)

- Hayatınızda güvendiğiniz bir kişi olsun diğerleri olmasa da olur.

- Ne kendine ihanet et ne de güvenmediğin birisine ihanet ettir.

- Güven ruh gibidir, terkettiği bedene asla geri dönmez.

- Kötü insanlara güvenilir, çünkü değişmezler. (W Faulkner)

- Güvenin tek kullanım olarak bilindiği bu çağda güvenin önemini gösterin.

- Bir insana sarıldığınız zaman o insan güven kokuyorsa diğer her şey tolere edilebilir.

- Erkek dediğin güven kokmalı, parfümü ben hallederim.

- Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim.

- Birlikte yola çıkmak için üç şey gerekir. Yürek, güven ve sadakat.

- Kadınların bir erkekte aradığı en önemli özellik güvendir. Kadın güvenince aşık olur.

- Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlara borçluyuz.

- Bir kişi hakkında aklınızda herhangi bir soru yoksa o kişiye güveniyorsunuzdur.

- Yalnızca kendine ve sana ihanet etmeyecek birine güven.

- Dünyada birbirine güvenmekten daha büyük bir nimet yok.

- Haddinden fazla güvenme demişlerdi, dinlemedik, üzülen taraf biz olduk.

- Bir öleni geri getiremezsiniz, bir de kaybolan güveni.

- İnsanın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk şartıdır. (Samuel Johnson)

- Eğer kendine her konuda güveniyorsan, başına gelen her şeyden rahatlıkla kendini kurtarabilirsin.

- Ölenleri geri getiremediğimiz gibi, kaybolan güveni de asla geri getiremeyiz.

- Nedendir bilinmez ama her zaman en güvenilen insanlar güvensizliği öğretiyor.

- İyi bir kalbi olan her insan her zaman çok güvenir, çok sever, çok acı çeker.

- Birbirine güvenmek mi? Sadece sevmek mi? Denilse güven her şeyin ötesine geçer.

GÜVEN KIRIKLIĞI İLE İLGİLİ SÖZLER

- Güvenmeden önce kendine güvenmen gereklidir, aksi takdirde hayal kırıklığına uğrarsın.

- İşin içine güvensizlik girdiği an eskisi gibi olma ihtimaliniz yok denecek kadar azdır.

- Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır inan. Ama kime "2 defa güveneceğini" hesaplamalı insan.

- Pahalı parfümleri bir kenara bırakın, insan dediğin güven kokmalı.

- Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.

- Erkek olmak; Geniş omuzlara sahip olmak değil, önemli olan, kaç kadına o omuzlara yaslanacak kadar güven verdiğidir.

- Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır, nehir olmayan bir yere köprü yapacaklarına söz verirler.

- Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (Goethe)

- Güven ruh gibidir... Çıktığı yere bir daha geri dönmez!

- İnsanın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk şartıdır. (S?muel Johnson)

- En sevdiğin insan bile arkandan vuruyorsa seni, demek ki dünyada babana bile güvenmemeli.

- Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır. (Lockwood Thorpe)

- Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur. (Epicure)

NOT : Sizlerin de bildiği farklı güven sözleri varsa yorum olarak bizlere yazabilirsiniz. Teşekkürler...