Gürünlü muhtarlardan anlamlı yardım
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Gürünlü muhtarlardan anlamlı yardım

Gürün Çayboyu ve Pınarönü mahallesi muhtarları Elazığ'a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi.

01.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:08
Gürünlü muhtarlardan anlamlı yardım

ve Pınarönü mahallesi muhtarları 'a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi.


Sivas'ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi muhtarı Mahmut Göksu ve Pınarönü Mahallesi muhtarı Enver Güzel Elazığ'da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 minibüs dolusu giysi ve erzak yardımı topladı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'de muhtarların kampanyasına 1 ton gıda maddesi ile destek verdi. Yardımlar Murat Tecir tarafından deprem bölgesine ulaştırılarak AFAD birimlerine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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