Gürün'de "Spor Şenliği" Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Gürün'de "Spor Şenliği" Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 7-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Spor Şenliği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gürün'de

Sivas'ın Gürün ilçesinde 7-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Spor Şenliği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi'ndeki toplantıya Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda 7-13 Mayıs'ta yapılacak atletizm, badminton, bisiklet, bocce, futbol, güreş, masa tenisi, oryantiring, satranç, voleybol ve yüzme müsabakalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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