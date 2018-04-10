Gürün'de "Spor Şenliği" Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Sivas'ın Gürün ilçesinde 7-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Spor Şenliği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde 7-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Spor Şenliği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Öğretmenevi'ndeki toplantıya Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.
Toplantıda 7-13 Mayıs'ta yapılacak atletizm, badminton, bisiklet, bocce, futbol, güreş, masa tenisi, oryantiring, satranç, voleybol ve yüzme müsabakalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.