Gürün'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve siyasi parti başkanları katıldı.

Gürün'de seçimlerin demokratik ortamda ve huzur içerisinde yapılabilmesi için yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Aytemür, seçimde kamu kurum ve kuruluşları olarak her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

Genel seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Çiftçi de "Hepimiz bu sürecin en güzel şekilde atlatılması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Temennimiz bu huzur ve güven ortamının gerek seçim süreci boyunca gerekse sonrasında da aynen devam etmesidir." diye konuştu.