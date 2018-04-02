Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ve Yem Bitkileri Üretimini Artırma Projesi' kapsamında Gürün'de nohut ve yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız törende yaptığı konuşmada,"Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ve Yem Bitkileri Üretimini Artırma Projesi kapsamında çiftçilerimizle yaptığımız 3 yıllık sözleşmeye göre, kullandıracağımız sertifikalı tohumlarla alım garantili üretim yapacaklar. Bu çerçevede birinci yıl nohut yüzde 50 tohum bedeli, ikinci yıl hububat tohumunun yüzde 100, üçün yıl dane baklagiller ve baklagil yem bitkileri tohumlarının yüzde 50'si bakanlığımızca hibe edilecek. Gürün ilçemizde 2 bin 834 dekar alanda 33 üreticimize; 2 bin 160 kilo yonca tohumu, 120 paket mısır tohumu, bin fiğ tohumu, 36 bin 850 kilo nohut tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz." dedi.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür is,"Gürün'de 4500 dekar alanda uygulanacak tohumlardan toplam 113 çiftçimiz faydalanacak. Maliyetleri aşağıya düşürmek ve kendi kendimize yetmek için bu gibi projeler oldukça önemli. Besicilik maliyetlerini aşağıya indirmek et fiyatlarını da etkileyecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumlar dağıtıldı. - SİVAS