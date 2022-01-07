'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, trafikteki gürültü kirliliğine karşı başlatılan 'Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum' kampanyasına dikkat çekmek için gökyüzüne 71 balon bırakıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikteki gürültü kirliliğine karşı 'Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, kampanyaya dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne 71 balon bıraktı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bir şehrin medeniyet seviyesini ölçerken o şehrin sessiz olmasının çok önemli bir kriter olduğunu belirterek, Hakikaten dünyada medeniyet olan şehirlere baktığımızda bu şehirlerde insanların birbirlerini rahatsız etmemek için dikkat ettiğini görüyoruz, korna kullanmadıklarını görüyoruz. Kırıkkale'mizde gürültü çok büyük bir problem değil; ama biz bunu daha iyi bir seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şehirde ne kadar az gürültü olursa bir başkasını o kadar az rahatsız ediyor demektir. Kırıkkale'de emniyetimiz vasıtasıyla böyle bir kampanya başlattık. Bununla beraber belediyemizin katkısıyla emniyet teşkilatımıza sessiz elektrikli bisiklet kazandırdık. Bu nedenle dar yollarda daha sessiz bir şekilde, insanları rahatsız etmeden, arkadaşlarımız olay yerine ya da görev yerine çok daha hızlı ve sessiz bir şekilde ulaşmış olacak dedi.

Ayrıca Vali Tekbıyıkoğlu, Hürriyet Caddesi'nde durdurulan sürücülere korna kullanımının azaltılması noktasında uyarılarda bulunarak broşür verdi.