GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

UŞAK (Habermetre) - Çevreye karşı duyarlı çalışmalarıyla kenti ve kentin doğal yapısını korumak adına birçok faaliyet yürüten Uşak Belediyesi, kentteki gürültü kirliliği ile mücadele kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Uşak Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü "Uşak İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi" 2. koordinasyon toplantısı online olarak gerçekleşti.

Proje İçin Yetkililer Bir Araya Geldi

İnternet ortamında düzenlenen toplantıya Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi yetkililerinin yanı sıra; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkileri ve TÜBİTAK- MAM Proje ekibi katılım sağladı.

Proje ile İlgili Çalışmalar Sürecek

Toplantıda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Proje ekibi tarafından projenin gelişimi hakkında bilgiler verilerek belirlenen gürültü azaltım senaryoları paylaşılırken, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Proje çalışmalarına ilişkin sürecin devam edeceği, 2022 yılının Haziran ayı itibariyle Nihai Gürültü Eylem Planları'nın tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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