Gürsu, Kültür Merkezi'ne kavuşuyor
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Gürsu, Kültür Merkezi'ne kavuşuyor

Gürsu, Kültür Merkezi'ne kavuşuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gürsu Kültür Merkezi'nin, pandemi süreci nedeniyle ertelenen temel atma töreni, pandemi kuralları kapsamında protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gürsu Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz'un gelişimi için sağlık, spor ve eğitim alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş kent kimliğiyle hızla büyümekte olan Gürsumuz'un en önemli ihtiyaçlarından biri olan kültür merkezi ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Hemşehrilerimiz için, Gürsumuz'un tarihinde, kültür harmanı olarak alışılagelmiş Zafer Meydanı'mızda hayata geçirdiğimiz Kültür Merkezimiz, günümüzün kültür harmanı olarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Tören; Ak Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç, Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Bülent Hamdi Cingil, meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Gürsu Belediye personeli ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturulacak olan Gürsu Kültür Merkezi bünyesinde; 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 345 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alacak.

Gürsu Kültür Merkezi, gerek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak olması gerek ilçenin merkezine modern bir bina olarak ışık yayacak olmasıyla Gürsu'nun en önemli yatırımlarından biri olarak hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler

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