Gürsu'da Yıldız anısına Serbest Stil Yıldızlar Güreş Turnuvası düzenlendi

GÜRSU, BURSA (Bültenler) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen güreş sevenlerin kalbinin attığı Şehit Cüneyt Yıldız Serbest Stil Yıldızlar Güreş Turnuvasında Türkiye genelinden katılım sağlayan 250 genç kıyasıya mücadele etti.

Sporun ve Sporcunun Her Zaman Yanındayız.

Gürsulu gençlerin daha sağlıklı gelişmeleri ve içlerindeki yeteneği ortaya çıkarmak için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık; 'İlçe genelinde kazandırdığımız halı sahalar, oyun alanları, Sporcu Fabrikası gibi spor alanlarıyla, kulüplere ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerimizle sporun ve sporcunun her zaman yanındayız.

Burada 660 Yıllık Bir Geleneği Yaşatıyoruz.

Bugün burada 660 yıllık bir geleneği beraberce yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için bulunuyoruz. Türk milletinin karakterini en iyi şekildeanlatan güreş sadece bir spor değil aynı zamanda yiğitlik, mertlik, güç ve zekadır. Tutamadığımız bileği, kavrayamadığımız bedeni en iyi şekilde hissetmek, taktik beceri kabiliyetidir. Bizler burada ata sporumuz olan güreşi gençlerimize sevdirmek, onlara unutturmamak ve tekrardan aslımızı yad etmek amacıyla bulunuyoruz.

Şehit Ağabeyimiz Cüneyt Yıldız'ı Yad Ettik.

Serbest Güreş Turnuvamız vesilesiyle etkinliğe adını verdimiz Şehit Ağabeyimiz Cüneyt Yıldız Başkanımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, turnuvamıza katılan herkse sevgi ve saygılarımı sunuyorum.' dedi.

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