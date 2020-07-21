Gürpınar Belediyesi deprem ve selde vatandaşı yalnız bırakmadı VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar Belediyesi geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem ve sel felaketinden dolayı zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı.

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar Belediyesi geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem ve sel felaketinden dolayı zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem ve selden dolayı zarar gören vatandaşın yanında olduklarını ve bu kapsamda Elaçmaz ve Yurtbaşı mahallelerinde selden dolayı zarar gören yollarda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Seçildikleri günden bu yana Gürpınar'a daha kaliteli bir hizmet vermek için gece gündüz çabaladıklarını belirten Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, art niyetli açıklamalara aldırış etmeden Gürpınar'da değişim ve dönüşüm ile destan yazacaklarını ifade etti. Güneşin balçıkla sıvanmayacağını belirten Başkan Tanış, birilerinin iftira, çamur siyaseti ile hareket ettiğini, kendilerinin ise eser bırakarak hizmet ettiklerini söyledi.

"Milletin kaynaklarını kimseye peşkeş çekmeden milletin hizmetinde kullanıyoruz"

Kendilerine atılan iftiralara aldırış etmeden gece gündüz halkın hizmetinde olduklarını belirten Baştan Tanış, "Öncelikle Elaçmaz, Öveçli ve Yutbaşı mahallelerimize geçmiş olsun diyorum. Allah tüm afetlerden milletimizi korusun. Depremde olduğu gibi yine her zorlukta milletimizin yaralarını sarıyoruz. Art niyetli açıklamalara aldırmadan Gürpınar ilçemizde değişim dönüşüm ile destan yazacağız inşallah. Birileri iftira, çamur siyaseti ile hareket eder. Bizler de eser bırakarak hizmet ediyoruz. Eseri olamayanların yerinde yeller eser. Biz halkımızı aldatan olmayacağız ve milletin kaynaklarını kimseye peşkeş çekmeden, kimseye kaptırmadan yine milletin hizmetinde kullanacağız. Bundan dolayı büyük projelere imza atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gündeme gelebilmek için yaygara çıkarmak ve iftira atmak insanlığa, ahlaka, siyasete yakışmaz"

Devletin milleti için var olduğunu söyleyen Başkan Tanış, "İnsanımızın başına bir musibet geldiğinde elbette devleti arayacak, soracak. Devlet milleti için vardır. Elaçmaz depremi olduğu andan itibaren başta Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere tüm encümenlerimiz, belediyemizin tüm birimleri, kaymakamımız, askeriyemiz, AFAD, Kızılay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bir saat içinde orda hazır oldu. Ben il dışındaydım ve 3 saat içerisinde Ankara'dan Elaçmaz Mahallesi'ne geçtim. Gece saat 01.00'da oradan ayrıldık. Aynı gece 252 haneye 252 çadır dağıtıldı ve bunların kurulumu aynı gün içerisinde belediyemiz ve AFAD tarafından yapıldı. Kızılay 4 gün boyunca 3 öğün olmak üzere yemek dağıttı. İlçe teşkilatımız her haneye gıda kolisi teslim etti ve o gün ne gerekiyorsa yerine getirildi. Tüm bunlar yapılırken 'depremde devlet yoktu, kimse yoktu' yaygarası koparıp iftira atmak insanlığa, ahlaka, siyasete yakışmaz. Bu üstelik depremde oraya gelip geçmiş olsun dahi demeyenler tarafından yapılıyor" dedi.

"Halkımıza hizmet vermekten ödün vermeyeceğiz"

Kendilerine iftira atanlara sert tepki gösteren Başkan Tanış, "Bu yaygara ve iftiralar Elaçmaz halkının görüşü değil, aksine Elaçmaz'dan nemalanmak isteyenlerin görüşüdür. Yoksa Elaçmaz halkı devletimizin ve belediyemizin yaklaşımı ve desteğini takdir edip, yapılan hizmete minnet duyacak kadar asil bir millettir. Birileri Gürpınar Belediyesini ve devleti karalamak isterken sadece doğru bilgi almadan, işin özünü bilmeden konuşmuş. Keşke doğru bilgi paylaşılsa ve yapılanlar takdir edilip, eksikler varsa giderilmesi konusunda bir işe yarasaydı. Kimseye aldırış etmeden 7/24 Gürpınar'da halkımıza hizmet vermekten ödün vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA