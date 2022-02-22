Güroymak'ta kayak merkezine götürülen öğrenciler doyasıya eğlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Çocuklarımız Mutlu Olsun" projesi kapsamında öğrenciler kayak merkezine götürülüyor.

Güroymak Belediyesine ait araçlarla Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezine getirilen öğrenciler, kayak ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, proje kapsamında ilk etapta 4. sınıf öğrencilerini kayak merkezine götürdüklerini söyledi.

Budak, "Kar ve kışı sefaya dönüştüren öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Cankaloğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi eğlenceler diliyorum." dedi.