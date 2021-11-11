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Güroymak'ta cami temel atma töreni yapıldı

AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel
Güroymak'ta cami temel atma töreni yapıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılacak caminin temeli törenle atıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılacak caminin temeli törenle atıldı.

İlçenin Şenova Mahallesi'nde düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Murat Demir, güzel ve hayırlı bir amaç için bir araya geldiklerini söyledi.

Camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimizin bir Hadis-i Şerifinde 'hayırlı işlerde acele ediniz ve sağlam bir şekilde yapın' buyuruyor. Bu ahir zamanda özellikle fitnelerin ve aile hayatında olumsuzlukların çoğaldığı bu günlerde hayırlı işlerde acele etmek elzem durum arz ediyor. Bu mahallemize ihtiyaçtan dolayı cami yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güroymak'ta cami temel atma töreni yapıldı

Güroymak'ta cami temel atma töreni yapıldı

Güroymak'ta cami temel atma töreni yapıldı

Güroymak'ta cami temel atma töreni yapıldı

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri
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