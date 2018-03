Güroymak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun eşi ve aynı zamanda Aile Destek Merkezinden sorumlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu, "Her zaman tarlada, fabrikada, büroda, eşiyle, ailesiyle beraber omuz omuza ülkeyi daha iyi hale getirmenin mücadelesini veren kadınlarımızın bütün dünya kadınlarından bir başka farkı var. Bizim kadınlarımız, bu ülke ihtiyaç duyduğunda her zaman Nene Hatun, Emir Ayşe, Efe Ayşe olmuştur ve vatan mücadelesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu noktada erkeği ile beraber omuz omuza o mücadeleyi de vermiştir. Kahraman kadınlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Kadınlarımıza büyük önem veriyoruz. Aile Destek Merkezindeki kurs sayımızı 4'ten 22'ye çıkarttık. Kadınlarımız için çeşitli kurs ve birçok alanda seminerler verdik. Bayanlarımızın spor yapmaları için spor salonu açtık. İş garantili kurslarımız var. Kaymakamlığımızın desteğiyle tekstil atölyesi açıldı. Bayanlarımızın ev ekonomilerine katkıları oluyor. Okuma yazma bilmeyen bayanlarımıza okuma yazma öğretme seferberliğini başlattık. Bu da bayanlara ne kadar önem verdiğimizin bir kanıtıdır. Aile, toplumun en küçük temel kurumlarından biridir. Çocuk ilk duygu, davranış, düşünce ve eğitimi ailesinde kazanmaktadır. Anne aynı zamanda çocuğun ilk eğitimcisi olduğu bilinmektedir. Çocuklar ilk olarak annelerinin yardımı ile dış dünyayı ve kendilerini tanırlar. Çocuğun yaşamının ilk yıllarında kazandığı değerler, davranışlar ve alışkanlıklar sonraki yıllarda da etkisini sürdürmektedir. Tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarım" dedi.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Ceylan Fındıklı ise, 'kadına şiddet ve toplumda kadının yeri' konusunda bir konuşma yaptı. Başsavcı Fındıkçı, "Günümüz kadını; teknolojinin ilerlediği bu yıllarda birçok kez adını duyurmayı başarabilmiştir. Yaptığı iş, aldığı rol her ne olursa olsun kadın başarısını her zaman kanıtlamıştır. Kimi zaman bir anne, kimi zaman bir yönetici, kimi zamanda bir siyasetçi. Aldığı rol her neyse, onunla bütünleşti kadın. Kadın, aile ve toplum arasındaki köprü görevini gören, sosyal hayatta yeri ve önemi büyük olan bireydir. Toplumuzda kadına şiddet uygulandığını görüyoruz. Bir kadın şiddete maruz kaldığında nereye başvuracağını bilmelidir. Kadınlarımız haklarının neler olduğunu bilmesi ve öğrenmesi gerekir" diye konuştu.

Yapılan programın sonunda katılım gösteren bütün kadınlara gül dağıtıldı. - BİTLİS