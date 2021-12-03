Güroymak'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haberler
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Güroymak'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel
Güroymak'ta

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Günkırı Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte "en büyük engel sevgisizliktir" videosu için klip hazırlandı.

Özel Eğitim Öğretmeni Rıdvan Bağış, yaptığı açıklamada, klip için 25 personelin bir araya geldiğini söyledi.

Engellilerin yaşamına dikkati çekmek istediklerini anlatan Bağış, videonun bu anlamda bir mesaj içerdiğini ifade etti.

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AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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