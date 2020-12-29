Gürkan, Malatya tarihini ve mutfak lezzetlerini tanıttı
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Gürkan, Malatya tarihini ve mutfak lezzetlerini tanıttı

29.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:45
Gürkan, Malatya tarihini ve mutfak lezzetlerini tanıttı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir televizyon kanalında, Asuman Kerkez'in sunumuyla yayınlanan 'Tadında Hikayeler' adlı programına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir televizyon kanalında, Asuman Kerkez'in sunumuyla yayınlanan 'Tadında Hikayeler' adlı programına katıldı. Başkan Gürkan, Malatya'nın tarihini, tarihi yerlerini, Arslantepe Höyüğü'nü tanıttı. Başkan Gürkan ayrıca programda Malatya yemeklerinden Hırçikli Köfte'yi program sunucusu Asuman Kerkez ile birlikte yapıp pişirdiler.

Malatya tarihi ve mutfağının birçok lezzeti Habertürk televizyonlarında yayınlanan 'Tadında Hikayeler' programında tanıtıldı. Asuman Kerkez'in sunumuyla ekranlara gelen programda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Malatya'da Kadın Kooperatiflerinin kurulmasına öncülük eden Başkan Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Malatya mutfağının lezzetlerini tanıttı. Malatya üzerine sohbetlerinde edildiği programda Malatya mutfağının baş aktörlerinden olan bulgurdan yapılan çok sayıda köfte yemeklerinden bahsedilirken, Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan Arslantepe Höyüğü'nde Başkan Gürkan ile birlikte program sunucusu Asuman Kerkez, Hırçikli Köfte yaptı ve izleyicilere yapılış aşamalarını anlattı.

Malatyalı kadınların özenle mutfaklarında hazırlayıp sofralara getirdiği birçok yemek çeşidinin ekranlara geldiği programda Malatya'da Kadın Kooperatiflerinin kurulmasına öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan da Malatya mutfağından birçok yemeği tanıttı. Kadın Kooperatiflerinin kuruluşu sürecini ve amacını anlatan Hafize Gürkan, Malatya yemeklerinin öneminden bahsetti.

'Tadında Hikayeler' programında Malatya mutfağının yanı sıra program sunucusu Asuman Kerkez, Karakaya Barajı'nı, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine aday olan Arslantepe Höyüğü'nü, 1893 yılında 2. Abdulhamid tarafından yaptırılan; öncelerde Askerlik Şubesi olan ve günümüzde Kent Müzesi'ne dönüştürülen müzeyi, 1637 yılında 4. Murat zamanında Silahtar Mustafa Paşa tarafından yaptırılan 170 hücreli demir kapılı Kervansaray'ı ve Turgut Özal Tabiat Parkı'nın güzelliklerine yer verdi. - MALATYA

Gürkan, Malatya tarihini ve mutfak lezzetlerini tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:04:39. #1.14#
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