Gürkan: "Enerji Verimliliğine Yoğunlaşmalıyız"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Net bir ithalatçı konumunda bulunan ülkemizde enerji verimliliğine yoğunlaşmak zorundayız" dedi.

MMO Samsun Şube ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Samsun Temsilciliği işbirliği ile MMO Samsun Şube üyelerine yönelik "Bireysel Isıtma Sistemleri ve Yeni Enerji Verimliliği Yönetmeliği (ErP)" semineri düzenlendi. Seminerde açılış konuşması yapan TTMD Samsun Temsilcisi Cem Gürel, dernek olarak MMO düzenledikleri seminerlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, birçok çalışmalar yaptıkları Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile odalarının kardeş kuruluşu olduğunu ve meslek disiplinlerine giren her türlü etkinliği birlikte yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerinin bireysel sistemlere göre daha konforlu"

Konutlarda ısıtma sistemlerinde merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerinin bireysel sistemlere göre daha konforlu, daha verimli ve işletme maliyetleri açısından daha ekonomik olduğunun altını çizen Gürkan, "Günümüzde merkezi sistem veya bölgesel sistem yapılabilecek kapasitedeki konut alanları bireysel sistem mevzuatının açıklarından faydalanarak döndürülüyor. Bu da beraberinde enerjinin verimli kullanılamamasını ve işletme maliyetlerinin artmasına sebebiyet veriyor. Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemleri sosyal açıdan da kent kültürünün oluşmasına ciddi katkısı var. Net bir ithalatçı konumunda bulunan ülkemizde enerji verimliliğine yoğunlaşmak zorundayız" diye konuştu.

Seminerde Makine Mühendisi Onur Sarıkaya "Bireysel Isıtma Sistemleri ve Yeni Enerji Verimliliği Yönetmeliği (ErP)" ana başlığında, ısıtma sisteminin komponentleri, bireysel ısıtma sistemlerinin özellikleri, kombilerde sürekli yüksek verim, çift ve tek eşanjörlü kombiler, sıcak su konforu, konvansiyonel kombi, yoğuşmalı kombiler, entegre boylerli kombiler, kablolu ve kablosuz oda termostatları hakkında üyelere bilgiler aktardı.

Seminerin ardından Gürel, Sarıkaya'ya teşekkür belgesi takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA