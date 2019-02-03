Gürgen Öz'den "Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'e Gönderme: Garsonlara Bahşiş Veremeyince İtiraf Etti

Futbolcu Arda Turan'ın Berkay Şahin'in burnunu kırdıktan sonra ruhsatsız silahını uzatarak "Bana inanmıyorsan kafama sık" sözlerini tiye alan oyuncu Gürgen Öz, bu sefer de Berkay'ın "Aylık kazancım bin TL" sözlerini hedef aldı.

"AYLIK KAZANCIM BİN TL"

Futbolcu Arda Turan'la kavga eden ve burnu kırılan Berkay Şahin, önceki gün hakim karşısına çıktı. Arda Turan'ın hakimin 'aylık kazancınız ne kadar?' sorusuna 300 bin euro demesine tepki göstererek "Benim aylık kazancım bin TL" demişti. Sosyal medyada çok konuşulan olaya bir tepki de oyuncu Gürgen Öz'den geldi. Öz, eşiyle gittiği bir kafede garsonlara bahşiş bırakmak istediğini anlatırken Berkay'a gönderme yaptı.

"PARASI OLMADIĞI İÇİN GARSONLARA 10 TL BIRAKIYORMUŞ"

Gürgen Öz, Instagram hesabından paylaştığı bahşiş videosunu "Arkadaşlar biliyorsunuz Berkay ayda 1 bin ? kazanıyormuş. Ama lüks mekanlardan çıkmıyor.... Millet şaşırdı tabi... Meğersem oralara gidince de anca 10 TL bahşiş bırakıyormuş! Ne yapıcan, elde para yok! Garsonlar hep arkasından konuşup güldüğü için mahkemede itiraf etmek zorunda kalmış... Canım Memleketim, sen içindekilerle güzelsin!" notunu yazdı.

"ÖZÜR DİLEMEYE GELDİM, KAFAMA SIKACAKSIN"

Öz, daha önce de Arda'nın burnunu kırdığı Berkay'ı hastanede ziyaret ettiği esnada yanındaki silahı uzatarak "Bana inanmıyorsan kafama sık" sözlerini tiye almıştı. Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Ben yanlış anladım, ben öyle olduğunu bilmiyordum. Ben buraya özür dilemeye geldim. O yüzden 'kafama sıkacaksın' ben öyle bir insan değilim." sözleriyle ikiliye gönderme yaptı. Öz, kavgadaki gerçek tabancaya dikkat çekmek içinde şarjlı matkap kullandı.