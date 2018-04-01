Gürcü Derneğinden Birlik Beraberlik Gecesi

Ordu Gürcü Kültür Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği organizesinde Fatsa ve çevre ilçelerinde yaşayan Gürcülerin katılımıyla 'Gürcü Sofrası' adı altında birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.

Gecenin açılış konuşmasını Ordu Gürcü Tanıtım Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Koşum yaptı.

Başkan Koşum, "Tarih boyunca Gürcüler ve Türkler dost olmuştur. İlk Türkiye'ye gelişi tarihimiz 1828 yılıdır. Osmanlı döneminde devletin her kademesinde görev alan Gürcüler kültürlerini koruyarak bir bütünün parçası olarak devlete hizmet etmişlerdir. Hiçbir siyasi amacı olmayan, hiçbir maddi beklentisi olmayan derneğimiz sadece gönüllülük esası ile yola çıkmış, 'hep birlikte el ele' sloganı ile faaliyetler yaparak hep takdir edilen, Gürcü kültürünü tanıtan bir dernek olarak var gücü ile çalışacaktır" diye konuştu.

Gecede yapılan protokol konuşmalarının ardından Gürcü Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tek tek davetlilere tanıtıldı. Daha sonra Gürcistan'dan gelen bir ekip iki bölüm halinde dans gösterilerini gerçekleştirdiler. Gürcistan ekibinin özel dans gösterisi izleyenlerden büyük ilgi görürken gece bu gösterilerin ardından sona erdi.

Fatsa'da bir otelde düzenlenen geceye AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Oktay Çanak, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Kumru Belediye Başkanı Murat Günan Hatipoğlu, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, MHP İl Başkanı Köksal Çıtak, MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam, Saadet Partisi Fatsa İlçe Başkanı İsmail Koçan, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - ORDU