Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 36 askerimiz şehit oldu
Haberler » Güncel » Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem - Haber

Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

29.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:55
Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem

Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

Gürcistan'da Korona virüs vakalarına rastlanmasıyla harekete geçen Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, #SafetynotFear hashtagiyle maske takıp otobüse bindiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Korkulmaması gerektiğini belirten Zurabişvili, "İnsanlara göstermeliyiz ki güvenlik sakin ve tedbirli olmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler