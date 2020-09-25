Gürcistan'dan Abhazya ve Güney Osetya halkına çağrı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşayanlara hitaben, "Biz birlikte siz ve çocuklarınız için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşayanlara hitaben, "Biz birlikte siz ve çocuklarınız için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Aynı zamanda ortak mirasımızın bir parçası olan benzersiz bir kültür ve kimliğini da koruyalım." dedi.

Gakharia, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna gönderdiği görüntülü mesajda, Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerine yönelik işgal politikasıyla buradaki ağır insani krizleri değerlendirdi.

Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a karşı geniş kapsamlı bir savaş başlattığını savunan Gakharia, ülkesine yönelik Rus işgal politikasının bugün de sürdüğünü belirtti. Gakharia, şöyle devam etti:

"Burada, BM Genel Merkezi'nde, Gürcistan'ın ayrılmaz parçaları olan Abhazya ve Tskhinvali (Güney Osetya) bölgelerinin Rusya tarafından işgal edildiği iyi biliniyor. Bugün bile tüm dünya Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, Rusya Federasyonu işgal ettiği topraklarda yasa dışı sınır hatları oluşturmayı ve provokasyonlarını durdurmuyor."

Söz konusu iki bölgede bugüne kadar insan haklarının ihlal edildiğini ve ağır insani kriz yaşandığını ifade eden Gakharia, Rusya'nın Gürcistan topraklarından askerlerini çekmesi ve 12 Ağustos 2008'deki ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurguladı.

"Gürcistan'ın her vatandaşı adına, dünya toplumunu, ortak çabayla Rusya'yı uluslararası ilkeler ve yükümlülüklere uymaya mecbur etmeye ve Rusya'nın yasa dışı eylemlerini uygun şekilde değerlendirmeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Gakharia, "Gürcistan işgale asla alışamayacak". diye konuştu.

Gakharia, Abhaz ve Güney Osetya halkına seslenerek, Tiflis yönetiminin barış politikası izlediğini ve savaşın ayırdığı toplumların arasında yeniden güven sağlanmaya çalıştığını vurguladı. Giorgi Gakharia, "Biz birlikte siz ve çocuklarınız için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Aynı zamanda ortak mirasımızın bir parçası olan benzersiz bir kültür ve kimliğini da koruyalım." dedi.

Gakharia, hükümetin amacının Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini geliştirmek ve orada yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu söyledi.

Gürcistan yeşil alanda kalmayı başardı

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye de değinen Gakharia, hükümet ile sağlık görevlileri arasındaki yakın iş birliği sonucu ülkesinin yeşil alanda olduğunu dile getirdi.

Gakharia, herkesi, salgınla ortak mücadeleye çağırarak, "Salgını tam da bu birlikle yenmeliyiz, çünkü hiçbir ülke tek başına bu sorunun üstesinden gelemez." diye konuştu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmış, Rusya ile Gürcistan arasında ise 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili