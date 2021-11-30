Gürcistan'da "Yunus Emre" temalı minyatür sergisi açıldı - Haberler
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Gürcistan'da "Yunus Emre" temalı minyatür sergisi açıldı

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'da

Gürcistan'daki Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başkent Tiflis'te "Yunus Emre" temalı minyatür sergisi açtı.

Gürcistan'daki Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başkent Tiflis'te "Yunus Emre" temalı minyatür sergisi açtı.

Gürcistan Milli Müzesi'ne bağlı Tiflis Tarih Müzesi'nde sergi için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Milli Müzesi Başkanı Davit Lortkipanidze, Almanya'nın Tiflis Büyükelçisi Hubert Knirsh, Brezilya'nın Tiflis Büyükelçisi Osvaldo Biato Junior, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk ve Gürcü sanatseverleri ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, burada yaptığı konuşmada, serginin, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

Tiflis YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel ise 2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yunus Emre yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Yüksel, bu kapsamda "Yunus Emre" temalı minyatür sergi açtıklarını anlattı.

Serginin, insanlara Yunus Emre'nin hoşgörüsü, insan sevgisi ve hayata bakışını anlattığını ifade eden Yüksel, bu tür aktiviteler ile Türk ve Gürcü hakların arasındaki kültürel köprülerin daha da kuvvetlendirileceğini aktardı.

Yüksel, Gürcü diline çevrilen "Yunus Emre Şiirleri" kitabını da tanıttıklarını belirterek, "Yunus Emre'nin şiirlerini Gürcüceye çevirdik. Gürcistan'da Yunus Emre'nin tanıtılması adına daha geniş faaliyetler sürdüreceğiz." dedi.

Sergi 10 Aralık'a kadar açık kalacak.

Gürcistan'da Yunus Emre temalı minyatür sergisi açıldı

Gürcistan'da Yunus Emre temalı minyatür sergisi açıldı

Gürcistan'da Yunus Emre temalı minyatür sergisi açıldı

Gürcistan'da Yunus Emre temalı minyatür sergisi açıldı

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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