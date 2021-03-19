Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti

19.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:39
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti

Gürcistan'ın Ahıska kentinde, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin ortaklaşa ürettiği korona aşısı uygulandıktan sonra komaya giren hemşire hayatını kaybetti.

Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte ürettiği koronavirüs aşısının güvenliğine yönelik endişeler devam ederken, Gürcistan'dan aşıyla ilgili kötü haber geldi. Ahıska kentinde bulunan bir klinikte çalışan 27 yaşındaki hemşire Megi Bakradze'nin AstraZeneca aşısı uygulandıktan bir süre sonra anafilaksi geçirerek komaya girdiği, daha sonra ambulansla götürüldüğü başkent Tiflis'teki Birinci Üniversite Kliniğinde gördüğü tedavilerin ardından bugün yerel saatle 12.00'de hayatını kaybettiği duyuruldu.

"ÖLÜMÜ HEPİMİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, genç bir sağlıkçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Genç bir hemşire olan Megi Bakradze'nin ölümü beni çok üzdü. Halkın salgınla savaşması için örnek teşkil eden profesyonel, kendini işine adamış genç bir hemşireyi kaybetmemiz çok üzücü" dedi.

"TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI"

"Ne yazık ki doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı" diyen Talakvadze, "Gürcistan Parlamentosu adına, hayatını kaybeden genç doktorun ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:44:22. #1.15#
title