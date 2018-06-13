Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili Görevinden İstifa Etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, eski Başbakan ve iktidar partisi lideri Bidzina İvanishvili ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifa etti.

PARTİ LİDERİ İLE ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜ

İstifa gerekçesinde, kendi partisinin lideri olan, eski Başbakan Bidzina İvanişvili ile anlaşmazlığa düştüğünü söyledi. Kvirikashvili, basın toplantısında bütün kabinesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İVANİŞVİLİ GEÇEN AY PARTİSİNİN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Kvirikashvili, yeni kabineyi ise İvanişvili'nin kurması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda milyarder iş adamı olan Bidzina İvanişvili, geçen ay partisinin başına tekrar seçilmişti.

PERDE ARKASINDAN ÜLKEYİ YÖNETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

2013 yılında başbakanlıktan ve parti başkanlığından ayrılmasına rağmen, perde gerisinde ülkeyi ve partiyi yönettiği ileri sürülüyordu.

GİORGİ KVİRİKASHVİLİ KİMDİR?

Tiflis doğumlu Kvirikaşvili, 1986 den 1988 kadar Sovyet ordusunda zorunlu askerliğini yaptı. 1995 yılında Ekonomi alanında lisans derecesi ile Tiflis Devlet Üniversitesi, daha sonra 1991 yılında İç Hastalıkları bölümünden derece alarak Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi'nden mezun oldu. 1998 yılında Illinois Üniversitesi'nde finans üzerine master yaptı.

GÜRCİSTAN'IN ÇEŞİTLİ BANKALARINDA YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTI

Kvirikaşvili 1993'den 1999'a kadar Gürcistan'ın çeşitli bankalarda yönetici olarak çalıştı. 1999 yılında Gürcistan Devlet Başkanlığında maliye ve para bürosunda başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1999 ile 2004 yıllarında Yeni Haklar partisinden Gürcistan Parlamentosu üyesi oldu.

2015 YILINDA MECLİS'TE GÜVENOYU ALDI

2006 yılından itibaren 2011'e kadar, milyarder iş adamı Bidzina İvanişvili'ye ait Cartu Bankasının Genel Müdürü oldu.

Irakli Garibaşvili'nin istifasını açıklamasının ardından Aralık 2015 yılında Kvirikaşvili yeni Başbakan olması için Gürcü Rüyası koalisyonu tarafından aday gösterildi. Kvirikaşvili ve onun kabinesi 30 Aralık 2015 tarihinde 28'e karşı 86 oy ile Meclis'te güvenoyu aldı.